Cangas de Onís obtiene cerca de un millón de euros para un nuevo Taller de Empleo que impulsará la rehabilitación del patrimonio rural

Cangas de Onís impulsará en los próximos meses la formación y el empleo gracias a la obtención de cerca de un millón de euros para un nuevo Taller de Empleo que impulsará la rehabilitación del patrimonio rural y la mejora ambiental del concejo. El proyecto “Sostenibilidad y Población V” permitirá formar y contratar a 34 personas desempleadas durante un año en actividades relacionadas con la construcción, la jardinería y la conservación forestal.

El Consistorio ha conseguido una subvención de 988.555,10 euros del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) para desarrollar el Taller de Empleo “Sostenibilidad y Población V”, un programa que combinará formación y empleo para personas desempleadas del concejo durante los próximos doce meses.

La iniciativa, aprobada dentro de la convocatoria autonómica de Talleres de Empleo 2026-2027, permitirá la incorporación de 34 participantes en tres especialidades formativas: operaciones auxiliares de albañilería, instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, y actividades auxiliares de conservación y mejora de montes.

Varios puntos de actuación

El proyecto contempla actuaciones de gran interés para el municipio, entre las que destacan la rehabilitación de la cubierta de la escuela rural de Onao, la mejora y mantenimiento de parques, caminos y sendas, la recuperación de accesos a fuentes, lavaderos y antiguas escuelas rurales, así como diferentes trabajos de conservación medioambiental y forestal.

Entre las intervenciones previstas figura también la actuación en el tejedal del Llano del Cura, donde se llevarán a cabo labores de limpieza, poda, clareo y eliminación de especies invasoras, además de actuaciones de repoblación forestal y mantenimiento de caminos utilizados para rutas deportivas y de ocio.

La subvención concedida se distribuirá en dos anualidades: 487.529,40 euros en 2026 y 501.025,70 euros en 2027, lo que convierte este programa en una de las mayores inversiones destinadas a políticas activas de empleo en el concejo.

Valoración muy positiva

Desde el Ayuntamiento se valora muy positivamente la concesión de esta ayuda, ya que permitirá mejorar infraestructuras y espacios públicos de la zona rural al tiempo que ofrece formación cualificada, experiencia laboral y nuevas oportunidades de inserción profesional para vecinos y vecinas de Cangas de Onís.

El Taller de Empleo tendrá una duración de doce meses y está previsto que inicie su actividad el próximo 1 de agosto de 2026.