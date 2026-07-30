El Ayuntamiento de Cangas de Onís garantiza el suministro de agua potable a las queserías de Gamonéu del Puerto y trabaja junto al Parque Nacional para dar una solución definitiva

El Ayuntamiento de Cangas de Onís mantiene desde el pasado 1 de junio un importante dispositivo logístico y económico para garantizar el suministro de agua potable a las dos queserías de Gamonéu del Puerto ubicadas en la majada de Belbín, en los Lagos de Covadonga, dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa.

Al comienzo de la temporada de elaboración del queso, los dos queseros que desarrollan su actividad en esta majada se encontraron con un serio problema de abastecimiento, al comprobar que el manantial y el depósito que suministran agua a las instalaciones contaban con un caudal insuficiente para atender las necesidades de la explotación y de la producción diaria del queso.

Ante esta situación, el Ayuntamiento actuó de manera inmediata para evitar que la falta de agua pusiera en riesgo la continuidad de una actividad que constituye una de las señas de identidad de Cangas de Onís y del conjunto de Asturias. Desde entonces, el Consistorio ha organizado de forma continuada el transporte de cubas de agua potable hasta la majada, garantizando así que los queseros puedan disponer de un suministro suficiente para desarrollar su trabajo con normalidad.

No obstante, desde el Ayuntamiento consideran que esta medida debe entenderse como una solución de emergencia y que es imprescindible avanzar hacia una alternativa estable que garantice el abastecimiento de agua de forma permanente.

Alternativas

Con ese objetivo, el Ayuntamiento de Cangas de Onís viene trabajando de forma coordinada con la Dirección del Parque Nacional de los Picos de Europa para estudiar distintas alternativas que permitan reforzar el sistema de abastecimiento existente. Fruto de esa colaboración, responsables municipales y técnicos del Parque Nacional han mantenido una visita de trabajo a la zona para analizar sobre el terreno las diferentes posibilidades que permitan incrementar el suministro de agua al depósito que abastece a las queserías.

El alcalde de Cangas de Onís ha destacado que “nuestro compromiso era claro desde el primer momento: no podíamos permitir que la falta de agua pusiera en peligro la elaboración del Gamonéu del Puerto. Por eso el Ayuntamiento actuó con rapidez y ha asumido un importante esfuerzo económico y logístico para garantizar el suministro durante toda la campaña”.

Asimismo, ha subrayado que “la solución no puede ser subir cubas de agua cada vez que sea necesario. Tenemos que trabajar entre todas las administraciones para encontrar una solución definitiva que garantice el abastecimiento de estas queserías en el futuro”.

Un joya gastronómica

Desde el Consistorio recuerdan que el queso de Gamonéu del Puerto representa una de las principales joyas gastronómicas, culturales y económicas del municipio, fruto de una tradición centenaria que forma parte del patrimonio de los Picos de Europa. Por ello, consideran fundamental la implicación y la colaboración de todas las administraciones, asegurando las mejores condiciones de trabajo a quienes mantienen viva esta actividad.

El Ayuntamiento de Cangas de Onís reitera su compromiso con el sector primario y con la conservación de las actividades tradicionales que contribuyen a fijar población, preservar el paisaje y proyectar el nombre del municipio a través de uno de los productos agroalimentarios más reconocidos y valorados de Asturias.