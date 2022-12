Arcelor, favorable a extender el ERTE en sus plantas españolas en 2023

Arcelor Mittal no tiene por el momento previsión de apertura de la ACB de Sestao, cerrada desde el mes de julio, y donde se negocia prorrogar el ERTE existente a todo el año 2023. Esa misma propuesta se ha planteado para el resto de plantas en España y el próximo día 27 hay una reunión prevista con los sindicatos dentro del periodo de consultas, según han informado fuentes de la empresa a Europa Press.

La planta de Sestao, con una plantilla de alrededor de 250 trabajadores, lleva parada desde finales de julio, cuando, tras la parada de mantenimiento, no arrancó como estaba previsto y, por ahora, no se ha dado a conocer cuando volvería a la actividad.

En el caso de la ACB, se cuenta con un ERTE propio, diferente al del resto de plantas de España, que ha estado en vigor todo este año y que finaliza el 31 de diciembre, por lo que en una reunión celebrada este lunes se planteó al comité poder prorrogarlo hasta el 31 de diciembre de 2023. En principio, está prevista una nueva reunión esta semana con los representantes sindicales.

En el resto de las plantas de Arcelor Mittal en España está aprobado un ERTE de tres meses (octubre, noviembre y diciembre de 2022) y también se ha propuesto prorrogarlo para todo el próximo año. Hasta ahora, en esta mesa de negociación nacional se han mantenido dos reuniones con los sindicatos y hay previsto un nuevo encuentro el día 27 de este mes.

Tanto en el caso de Sestao, como en el de las demás plantas de España, los ERTEs se plantean para toda la plantilla (250 trabajadores en la acería vizcaína y 8.300 en el resto), y se activaría o no en función de las necesidades de cada planta.

Fuentes de la empresa han precisado que esta propuesta para prorrogar los ERTEs viene motivada por la actual situación del mercado de acero marcado por una "muy baja demanda" y por un "alto número" de importaciones de fuera de la UE.

De cara a 2023, desde Arcelor Mittal se apunta que la primera mitad del año se va a seguir caracterizando por una "baja demanda" y no se prevé una recuperación a corto plazo, lo que les lleva a plantear extender los ERTEs.

En este escenario, Arcelor Mittal mantiene paradas, en este momento, en España la ACB de Sestao y la planta de Bergara en Gipuzkoa, dada la afectación que existe sobre los productos largos, y el horno alto A de Asturias.

En caso de la ACB de Sestao, las mismas fuentes ha indicado que, en este momento, no hay previsión de apertura porque "no hay visibilidad" y no se han querido pronunciar sobre si se mantendrá cerrada todo 2023 o podrá volver a la actividad a lo largo del año. En relación a Bergara, se analizará la evolución prevista en próximas semanas.