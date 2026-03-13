La Newyorkina y Los Caserinos reciben sus galardones en el Bioparc Acuario de Gijón

Premio Luz Verde 2025

Onda Cero Asturias entregó los segundos premios Luz Verde que reconocen a empresas comprometidas con el medio ambiente. En esta ocasión, el premio fue para La Newyorkina, una empresa nacida hace casi 10 años y que elabora en su obrador de Olloniego un producto de demanda creciente en España: granola. De forma cuidadosa y con ingredientes naturales y próximos como la miel asturiana, esta firma ha traído a España una idea muy estadounidense y ahora sus productos están en los lineales de tiendas de todo el país y se puede encontrar en distribución comercial, hostelería y restauración de una veintena de países. Esta compañía tiene 30 empleados.

La alcaldesa de Gijón entrega el Premio Luz Verde Asturias al responsable de "La Newyorkina" | Ayuntamiento de Gijón

El jurado también reconoció el buen hacer de una granja centenaria, Los Caserinos. Desde el barrio de Maoxu en Grases, Villaviciosa, elaboran productos lácteos artesanales con ánimo de innovar como su blue cheese y los quesos con sidra así como con espíritu de diversificación con las visitas y alojamiento en la explotación.

Representantes de Los Caserinos reciben el accésit del Premio Luz Verde Asturias | Ayuntamiento de Gijón

La Newyorkina y Los Caserinos

El Bioparc Acuario de Gijón acogió el acto de entrega que estuvo marcado por la cercanía, el espíritu emprendedor, el valor del cuidado ambiental y la importancia de la familia para un proyecto empresarial como el ambos distinguidos.

Conocimos más de ambas empresas con sus responsables Fernando Amandi de Los Caserinos y Pelayo Pérez de La Newyorkina. Pérez decía que “los hábitos de salud se están asentando. La granola es un 'toping' muy bueno para acompañar otros productos, no para de crecer”. Amandi explica que su bisabuelo estaría “orgulloso de seguir con la panadería y ver toda la familia unida”.

Preguntados por el trabajo en familia, Pérez dice que “es complicado en momentos determinados pero también es un aliciente”. Amandi añade que “trabajar en familia es muy prestoso, muy guapo estar con la madre, con los cuñados, con los sobrinos… a veces hay que tomar decisiones y se nota”.

Como ocurre en el ámbito empresarial, la colaboración surge fácilmente. Los Caserino utiliza productos de La Newyorkina para sus helados, algo que Pérez no sabía mientras Amandi lo desvelaba.

Mirada al futuro

La directora general de Medio Ambiente del Principado Susana Madera “el horizonte es nítido y debemos olvidar el modelo de producir-usar y tirar para ir hacia una economía circular y descarbonizada. La administración debe ser un aliado estratégico para permitir innovar. Los premiados de hoy demuestran que el esfuerzo puede cambiar el mundo”.

La anfitriona, la alcaldesa de Gijón Carmen Moriyón, cerró el acto destacando que Luz Verde tiene “un valor especial porque permite visibilizar proyectos concretos que sirven para combatir el cambio climático y la restauración del entorno. Son premios que suponen un reconocimiento a iniciativas que recuerdan algo fundamental y que Gijón lleva por bandera: las grandes transformaciones empiezan muchas veces con pequeñas decisiones y el compromiso de quien cree que se pueden hacer las cosas de otra forma”. La regidora concluyó resaltando que empresas como las reconocidos por el jurado de Luz Verde son ejemplo de que “la innovación y las raíces son el motor del crecimiento”.

Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, en la entrega de los II Premios Luz Verde Asturias | Ayuntamiento de Gijón

El premio Luz Verde supone un cheque de 2.000 euros, importe que se entrega a una organización que el ganador decida. En este caso fue para Galbán, la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer. Fue recogido por su representante Camila Ricáldez. Como símbolo del premio, Onda Cero Asturias entrega una radio de cerámica y un terrario.

En su segunda edición, los miembros del jurado fueron la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón Nieves Roqueñi, el presidente de HUNOSA Enrique Fernández, la directora general de Empresa y Comercio del Gobierno del Principado Arantxa González, la gerente de Cogersa Paz Orviz, el responsable de Gestión Local y Autonómica de ECOEMBES Asturias Fernando Llaca, la directora de la Fundación Caja Rural de Asturias Eva Pando y el responsable de comunicación y sostenibilidad de Coca Cola Europacific Partners en Asturias Ramón Menéndez.