Messi será protagonista en el gran encuentro de la Semana de los Premios

Leo Messi protagonizará un acto en el Palacio de los Deportes, con capacidad para 5.000 personas, el jueves 22 de octubre a las cinco y media. Es una de las principales citas de las 65 preparadas por la Fundación Princesa de Asturias con motivo de la Semana de los Premios.

El 10 de Argentina será el centro de un acto orientado a niños y jóvenes porque han sido estudiantes participantes del programa didáctico de la Fundación “Toma la palabra” los que han hecho 10 puntos de un reglamento imaginario de fútbol en búsqueda de la perfección y luego aplicarlo durante un año al menos. Y, enfatiza la directora de la Fundación Teresa Sanjurjo, será en lo que se centre esa cita con alumnos y público en general. Para el acto de Messi en concreto hay que inscribirse a partir del domingo 18 a partir de las 10 de la mañana en la página de la Fundación.

Otra gran protagonista va a ser la cantautora estadounidense Patti Smith. Se sabía que con motivo del 50 aniversario de su primer concierto en España iba a dar un recital en Gijón, en el teatro Jovellanos, el martes 20. Habida cuenta de las ganas con las que viene a Asturias, también dará un concierto en Oviedo el miércoles 21. A Smith se lea homenajeará también en La Vega con 3.000 componentes de coros asturianos. Para ver a la premio de las Artes en Gijón hay que inscribirse a partir del sábado 10 y para el concierto de Oviedo desde el 17 de octubre.

La Fundación ha preparado actividades en 65 localidades incluida Cadavedo, Pueblo Ejemplar, que abrirá este ambicioso programa el miércoles 14 para un avistamiento astronómico relacionado con Christina Koch, la astronauta premio de la Concordia. Están confirmados todos los premiados así como la asistencia de la familia real al completo.

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