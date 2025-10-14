Medio Rural promete simplicar la PAC o crear cuadrillas forestales dentro del Pacto Rural de Asturias 2030

Dos de las organizaciones agrarias mayoritarias dejarán de acudir a las reuniones del llamado Pacto Rural que promueve la Consejería de Medio Rural. Tras la segunda reunión de este grupo de trabajo, Borja Fernández (URA) desconfía de que el Gobierno vaya a atender las demandas del campo porque no lo ha hecho hasta ahora. Javier García de USAGA señala que la única medida del pacto que terminó con la tractorada de hace dos años fue convocar las elecciones al Consejo Agrario. García incide especialmente en la falta de datos sobre batidas de lobo: "no han hecho una....m".

El consejero de Medio Rural Marcelino Marcos niega que este pacto sea para beneficio del ejecutivo sino del campo asturiano. Sí continuará en la reunión organizaciones históricas como UCA cuyo responsable José Ramón García Alba ‘Pachón’ señala que han presentado alegaciones y reprocha a las entidades más recientes su actitud. Mientras, seguirán en las reuniones COAG y Asaja cuya secretaria Geli González prioriza las medidas que salvaguarden al sector lácteo como crucial en el campo asturiano. Asaja, que se quedó fuera del Consejo Agrario, participa porque Fade les ha cedido su puesto en este grupo de trabajo.

Marcelino Marcos señala que el Pacto Rural de Asturias 2030 con 123 medidas. Una propuesta flexible e integral con medidas como promover una ley de Pesca o clarificar la regulación forestal, resalta el consejero. El Gobierno propone campañas anuales de saneamiento, crear cuadrillas forestales propias frente a incendios, 500 millones hasta 2029 en ayudas directas, más ayudas para cerramientos y mastines para la coexistencia con la fauna salvaje, crear un banco de germoplasma, controlar mejor el furtivismo pesquero, simplificar la PAC y favorecer la sucesión agraria.