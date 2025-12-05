Los médicos asturianos secundan la huelga nacional que empieza el martes 9

Los médicos de Asturias se suman a la huelga convocada a nivel nacional por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), y a la que se han sumado otros sindicatos, del 9 al 12 de diciembre, ambos inclusive, para exigir un Estatuto Marco propio para la profesión. El Gobierno regional ha aprobado el decreto de servicios mínimos para estos días de huelga, que se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

Después de casi tres años de negociaciones y más de 60 reuniones entre el Ministerio de Sanidad, sindicatos y comités de huelga no se ha logrado alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes sobre un documento que lleva vigente desde el año 2003.

Según el Comité de Huelga de CESM y SMA, habrá concentraciones en todas las comunidades autónomas. En el caso de Madrid, la huelga arrancará con una manifestación el martes 9 de diciembre a las 10.00 horas, que comenzará en el Congreso de los Diputados y concluirá frente al Ministerio de Sanidad.

Entre sus reivindicaciones, los sindicatos insisten en un Estatuto Marco propio para los médicos, ya que consideran que el capítulo específico que ofrece Sanidad no es suficiente. Así, argumentan que esta petición se fundamenta en la necesidad que tiene el colectivo médico de tener un Ámbito de Negociación diferenciado y de tener interlocutores propios ante la Administración.

Tampoco están de acuerdo con la clasificación de los grupos profesionales. Así, indican que el Ministerio sigue manteniendo su postura de no diferenciar en grupos distintos a titulados MECES III con titulados MECES II, "de tal forma que graduados de 240 créditos con formación especializada podrían tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos", añaden.

Los médicos consideran que el nivel de responsabilidad no es tenido en cuenta para la clasificación. Además, apuntan que no se contempla la modificación del EBEP para la creación de una diferenciación dentro del grupo A para los MECES III con la creación del grupo A1+, "con las consecuencias retributivas que ello conlleva".

En cuanto a la jornada de guardias, los sindicatos señalan que no se califica como actividad extraordinaria ni se garantiza su retribución por encima de la hora ordinaria. "La Administración pretende que la guardia médica siga siendo el mecanismo para garantizar asistencia completa con plantillas insuficientes. No se nos ofrecen garantías suficientes para que no se siga obligando a compañeros a tener jornadas semanales de más de 45 horas, puesto que el comodín de las 'necesidades del servicio' sigue vigente a pesar de todo", critican.