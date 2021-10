Más de Uno Luarca 04/10/2021

El sector una vez conocido el proyecto aurífero en profundidad, rechaza tajantemente la propuesta de un emisario submarino que verterá las aguas “no limpias, más bien todo lo contrario. ¿A quien quieren engañar?” y que están seguro afectara al resto de la costa Asturiana, debido a las corrientes que proliferan del Este.

Afectaría a la pesquería y marisquería, dañando el recurso sostenible con sello de certificación, además de abocarles a un esfuerzo pesquero añadido al tener que ir a buscar la escasa pesquería a otros lugares “presentaremos recurso” anuncio el Pdte. de la Fed. Asturiana de Cofradías, Adolfo García.

A eso se suma la pretensión de un parque eólico marino entre Luarca y Tapia de Casariego, algo que se abordo en el seno de la Federación y que ha sido rechazado de cuajo por el sector. Denuncia “oscuridad” por parte de la Consejería de Industria al no informarles del pacto energético con Cantabria y Galicia. Tienen solicitado un encuentro con el Consejero, sin respuesta aún “creo que el Gobierno no esta tratando el tema con total transparencia, al contrario, no existe”. Hoy mismo señalo que han solicitaron un encuentro con Medio Ambiente.

Afirma que estan "muy preocupados, no vamos a permitir nada que valla en contra de nuestros intereses”. Añaden que no existe un estudio medioambiental sobre la afección a las artes pelágicas, como las del bonito y caballa, que se ubicaran en los caladeros más importantes, desconocen las distancias de seguridad tanto de las redes de evacuación, como de los molinos “si hubiera transparencia igual podríamos convivir”.

Termina pidiendo al Consejero de Industria que tengan en cuenta al sector pesquero que son 258 empresas y unos 400 mariscadores “si esto sigue adelante el sector pesquero se movilizara, yo creo que no es todo en contra del sector pesquero, es en contra de Asturias, y en el caso de la mina, del Occidente, y que tendremos que salir a la calle para tener nuestra provincia como la queremos” en alusión al lema Paraiso Natural. Anuncia que pedirán la colaboración de la ciudadanía y del resto de sectores afectados para la movilización.

La Plataforma Xente de Oscos-Eo, reprocha hoy que el I Trail Tierra del Eo, tuviese como principal financiador a la empresa Acciona, promotora de los complejos eólicos de “Ouroso” y “Santalla”con emplazamientos en los concejos de Taramundi, Villanueva de Oscos y Santa Eulalia de Oscos.

El lema de la campaña que empleo la compañía y respaldado por los alcaldes “Acciona apuesta por Oscos-Eo” consideran que en una actividad deportiva que valoriza el medio natural de la comarca, no están alineadas con los hechos, la promoción de la industrialización eólica en enclaves naturales de alto valor ambiental de la comarca.

La Fundación Edes en busca de los 9.000Kms. solidarios. | Luarca

La Fundación Edes celebrara la IX Marcha Eco-Solidaria el sábado 16 de octubre, con el reto de conseguir los 9.000 Kms. entre todos los participantes, patrocinadores y kilómetros 0, regresa la forma presencial y mantiene la virtual que tan buen resultado les aporto en la crisis sanitaria.

Irma García, recordó que existe varias opciones para poder participar el propio día de la prueba con la salida en El Cabillón a las 10 h, mediante un recorrido de unos 5 kilómetros o 12 si es en bici. También cada persona puede participar desde donde se encuentre y puede hacer los kilómetros que quiera. Siendo el donativo desde cinco euros. Se puede subir una foto o video a Facebook o Instagram con el hastag #EnMarchaConFundacionEdes, (o mándanoslo por WhatsApp al 659 03 35 45).

Inscripciones en www.cronochek.com y en las oficinas de la Fundación Edes, un “BIZUM” al Código de ONG 00969 o mediante una transferencia a la cuenta ES05 3059 0013 6511 3505 2825. Sortearán cestas "eco" de la Finca El Cabillón.

El PP sale de Valencia con más musculo, ilusión, proyecto, programa y equipos. | Cedida

La alcaldesa de Coaña, Rosana González, que participo en el congreso del PP en Valencia dijo que fue un acto muy importante que marcara un antes y un después, que refleja el musculo que tienen y que se celebro entre un baño de multitudes “donde la gente se manifestó claro, tanto los Presidentes de las Comunidades Autónomas, como el resto de cargos que tienen ilusión, proyecto, programa y equipos. Creo que España esta en vías del cambio”. Dijo que ve un partido fuerte, reconociendo que a la salida de la legislatura era débil, y que en dos años han trabajado muy fuerte, reseñando el que ella conoce de primera mano como es el del municipalismo.

Resto de titulares de la Info.

El paro sube en 2.539 personas durante septiembre en Asturias. La valdesana Clara Garcia, muy contenta por la confianza depositada como delegada de la FSA-PSOE al XXXX Congreso del partido. Medio Rural expone las bases provisionales de concentración montes de Fabal y Lamisqueira de Taramundi y Vegadeo. Solicitan a la CHC una escollera de contención en margen izquierdo en Rio Portizuelo, Barcia (Valdés). Ayto. San Tirso de Abres convoca una bolsa de Auxiliares de Ayuda a Domicilio. Ayto. Tapia de Casariego convoca un peón de servicios múltiples. La Parroquia de Barcia y Leijan solicita una ayuda con fondos europeos para la construcción de una nave.

El año hidrológico de MeteoLuarca (1 Oct a 30 Sept) más fresco en 0,95º C (15’27º) y lluvioso con 49 l (1560) respecto al año anterior. Ayto. Foz presento alegación al parque eólico Borrasca. Últimos días de inscripciones para la charla-conferencia de Barbón, en Barres, para hablar del medio rural. Alcalde Burela satisfecho por el apoyo unánime plenario a trabajadores Vestas. La Fundación Expomar estará presente con stand propio na World Maritime Week. La Biblioteca de Coaña en Ortiguera prepara las bodas de plata con varias actividades. Galicia pondrá a disposición de las ganaderías el servicio de semen de genética generado en Fontao. A Xunta optimista en la lucha biológica contra la avespiña do castiñeiro, mediante parasito. Escuela salud de Boal abordara el suelo pélvico este jueves.