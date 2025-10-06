Las lluvias en Asturias caen un 19%

El año hidrológico que acaba de finalizar (meses de octubre de 2024 a septiembre de 2025) ha tenido carácter "muy seco" en el Principado de Asturias, con 1014,9 litros por metro cuadrado, un 19% menos de lo normal respecto al promedio de los años hidrológicos del periodo 1991-2020 (1.259,1 mm). Se trata del noveno año hidrológico más seco registrado en Asturias en el periodo 1961-2025 según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El mes de septiembre ha sido frío en Asturias, con una temperatura media de 16 grados, y se recogieron 67,1 litros por metro cuadrado de lluvia, lo que representa un 10% menos del valor normal, según el resume climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La temperatura fue una décima inferior a la habitual en este mes en Asturias, periodo en el que la temperatura mínima media registrada en la región ha sido de 10,7 grados, valor 0,3 grados por debajo de la media climatológica de la serie para este mes.

Este mes ha destacado por episodios cálidos y fríos asociados principalmente al sucesivo paso de dorsales y vaguadas que han advectado masas más cálidas y frías respectivamente. Se han registrado algunos episodios destacables, como el día 6, en el que las temperaturas subieron drásticamente alcanzando 36 y 35 grados en algunos puntos de la zona central de Asturias debido a vientos de componente sur-suroeste. Por otro lado, durante los días 14, 18 y 19 volvieron a registrarse altas temperaturas, en este caso destacando la zona sur de Asturias, alcanzándose 35,5 grados de máxima el día 18 en Pola de Somiedo.

A partir del día 20 el paso de una profunda vaguada con un frente frío asociado y posterior advección de norte de aire marítimo frío, provocaron una bajada muy pronunciada de las temperaturas y tormentas con intensidades altas de precipitación durante los días 20, 21 y 22. De hecho, la mayor parte de la precipitación de este mes se ha recogido en esos 3 días.

Las temperaturas por debajo de lo normal se mantuvieron hasta el día 25, a partir del cual la borrasca ex-Gabrielle advectó una masa más cálida sobre Asturias que mantuvo unas temperaturas más cercanas a lo que es normal para la época.