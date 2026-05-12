Cientos de celiacos de todo el país se reunirán en el Día Internacional de la Enfermedad Celiaca

Cangas del Narcea celebra, con el programa más completo de su historia, el Día Internacional de la Enfermedad Celiaca este próximo 16 de mayo. Serán dos días repletos de actividades gratuitas en el evento del año para el colectivo celiaco: las VIII Jornadas Cangas Sin Gluten, organizadas por el Ayuntamiento de la localidad. Profesionales de la salud expertos, asociaciones, obradores, marcas especializadas, productores locales y cocineros, protagonizarán las actividades a las que se estima que asistan cientos de personas de todo el país.

“El proyecto Cangas Sin Gluten cumple 10 años, somos pioneros en España y nuestras Jornadas son la gran cita anual para cualquier familia con celiacos, estamos orgullosos de ello y este año hemos incluido más actividades en el programa que nunca. La gente está respondiendo muy bien, ya tenemos cientos de entradas gratuitas reservadas para las distintas actividades”, apunta la concejala de Asuntos Sociales, Igualdad y Festejos del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, Alba García, en la presentación del programa este martes en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

Las jornadas arrancarán el sábado – Día Internacional de la Enfermedad Celiaca- con las ponencias de tres expertos en Enfermedad Celiaca y patologías asociadas como son el Dr. Jiménez Treviño, Pediatra Gastroenterólogo del Hospital Universitario de Asturias -y muy conocido por su faceta solidaria al vestirse de Spiderman para visitar a pacientes pediátricos oncológicos- el Dr. Álvaro García, Reumatólogo del Hospital Universitario del Tajo, en Aranjuez (Madrid), y la Dietista Nutricionista especializada en Inmunonutrición y patología digestiva, Paula Barros.

“El tema que este año queremos destacar es el carácter sistémico de la Enfermedad Celiaca, por eso contamos con profesionales que conocen bien todas las manifestaciones que puede producir la Celiaquía, no sólo las de carácter digestivo, sino las de carácter extradigestivo. Aún hay muchas personas en España sin un diagnóstico de Celiaquía y queremos contribuir a que se conozca mejor la patología”, apunta Lorena Pérez, directora de de Celicidad, empresa colaboradora con el Ayuntamiento y encargada del cartel médico.

Tras las ponencias, el horario de tarde arranca a las 17 h con Mercado Artesano sin gluten, información a pacientes a cargo de la Asociación de Celiacos del Principado de Asturias y la Asociación Viviendo Sin Gluten, Ludoteca, taller de cocina infantil y gymkana. Tras estas actividades tendrá lugar una degustación de productos locales, en la que destaca los frixuelos vaqueiros sin gluten, típicos de la zona, otros productos locales y también productos de marcas especializadas que colaboran con el evento.

El domingo tendrán lugar los showcookings, continuará el mercado artesano sin gluten y los pequeños también tendrán actividades.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Restauración sin gluten

Uno de los atractivos de Cangas del Narcea es su red pionera, la Red Cangas Sin Gluten presentada en FITUR en 2018 y que ha convertido esta localidad del suroccidente en un destino de referencia para las personas con Enfermedad Celiaca. “Trabajamos durante todo el año para que nuestros vecinos y las personas que nos visitan puedan disfrutar de nuestra gastronomía tradicional sin riesgo de contaminación cruzada, que es el gran caballo de batalla de las personas con Celiaquía”, explica la edil del Ayuntamiento.

Durante las Jornadas, los establecimientos de la Red Cangas Sin Gluten prepararán menús y platos especiales.