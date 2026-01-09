Lastra: "la financiación autonómica es positiva para Asturias y la ordinalidad de Cataluña es coyuntural"

La delegada del Gobierno en Asturias Adriana Lastra considera "positivo" para Asturias la propuesta de modelo de financiación autonómica porque, en general, "todas ganan y nadie pierde". En el caso del Principado, la comunidad recibiría 248 millones más porque se tiene en cuenta el principio de población ponderada que simula que somos 1.100.000, no el poco más de un millón que realmente residimos en Asturias. Además, el criterio de dispersión de población también suma recursos. Respecto al principio de ordinalidad explicado por el líder de ERC y socio de Pedro Sánchez y Salvador Illa, Oriol Junqueras, por el que Cataluña sería la tercera comunidad en recepción de recursos porque es la tercera que aporta, Lastra le resta relevancia porque es algo "coyuntural".

Lastra señala que hay comunicación fluida sobre este asunto con el gobierno de Barbón que mostró ayer, vía consejero de Hacienda, cierta reticencia al exigir una reunión del Consejo de Política Fiscal, que será el miércoles 14, y evitar que esto sea un contrato de adhesión. El consejero de Hacienda del Principado de Asturias y portavoz del Gobierno regional, Guillermo Peláez, ha subrayado este jueves que la financiación autonómica "no puede ser un contrato de adhesión", sino que "tiene que ser el resultado de una negociación entre todas las partes implicadas",

El socio de gobierno de Adrián Barbón se muestra en contra del principio de ordinalidad. El portavoz de IU-Convocatoria por Asturias Xabel Vegas lo rechaza "no sólo porque perjudique a Asturias sino porque vulnera la solidaridad territorial". La socia presupuestaria de Barbón, Covadonga Tomé entiende la bilateralidad antes de la multilateralidad pero llama la atención porque "es siempre con los mismos". "No podemos permitir, desde luego, que se utilice este tipo de maniobras para mantener un gobierno que quiera acotar la legislatura de la manera que sea. Necesitamos que el Gobierno de Asturias sea absolutamente serio con este tema", ha advertido Tomé.

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha criticado este jueves el acuerdo alcanzado entre ERC y el Gobierno de España sobre financiación autonómica, el cual "rompe todos los acuerdos suscritos por Asturias y es una nueva agresión directa a nuestra tierra". Para Queipo, el pacto supone "una nueva cesión de Pedro Sánchez a sus socios independentistas" y un perjuicio para Asturias. "Sánchez vuelve a vender nuestro Estado para poder seguir instalado un poco más en el sillón de La Moncloa", ha señalado.

a presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, ha criticado este viernes el modelo de financiación autonómica que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez. "Estamos ante una estafa más por parte de Pedro Sánchez a todos los españoles", ha asegurado. López ha afirmado que "el acuerdo firmado con la mafia independentista y separatista por parte de Pedro Sánchez condena a las regiones que menos tienen a ser más pobres". "Es inadmisible que el presidente de España, Pedro Sánchez, negocie única y exclusivamente la financiación de todas las regiones de España con un golpista e independentista catalán", ha insistido.

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Adrián Pumares, se ha mostrado este viernes muy crítico con el modelo de financiación autonómica que se impulsa desde el Gobierno central. A juicio de Pumares, la comparecencia de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha sido más que una "cortina de humo" que busca tapar el "acuerdo de la vergüenza" entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.