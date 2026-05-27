José María Pou: "Cualquier acto de valentía que tú hagas honestamente, tiene consecuencias y hay que amostrarlas"

Hoy ha venido a esta cafetería nuestra todo un gigante. Actor, director de teatro y aprendiz incansable, su primera intención fue dedicarse a la radio. Iba para ingeniero, pero truncó su futuro por voluntad propia. En estos 60 años de trayectoria, José María Pou ha trabajado bajo la batuta de directores como Pilar Miró, o Alejandro Amenábar, quien le dirigió en la oscarizada Mar adentro. En teatro, ha cosechado éxitos, en su doble faceta de actor y director teatral, con espectáculos como El padre, de Florian Zeller, o Viejo amigo Cicerón, de Ernesto Caballero.

Ha sido director artístico del Teatre Goya de Barcelona, del Teatro La Latina de Madrid y en la actualidad lo es del Teatre Romea de Barcelona. Entre las distinciones que ha recibido figuran la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, o el Premio Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura.

Este sábado protagoniza, en el Teatro Jovellanos, de Gijón, Gigante. Una obra británica, dirigida por Josep María Mestres e inspirada en hechos reales, que él mismo ha traducido al castellano, y cuyo título hace justicia, no solo a su dilatada carrera sino también, a sus casi dos metros de envergadura.