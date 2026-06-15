Javier Martínez (Otea) sobre la tasa turística: "un ayuntamiento tendrá que estar alineado con la posición de su partido político"

Entrevista en Onda Cero con Javier Martínez, presidente de Otea, al inicio de la temporada fuerte del turismo. Buenas perspectivas con los previsibles buenos datos de ocupación pero con la incógnita sobre la rentabilidad de los negocios. Este lunes 15 empezó la campaña especial de inspecciones en empresas turísticas y de hostelería con el visto bueno de empresarios y sindicatos. Martínez llama la atención sobre estos controles en estos festivales y avisa de los que “oportunistas que vienen a Asturias a hacer negocio de forma puntual durante la temporada alta”.

Sobre la nueva regulación de las Viviendas de Uso Turístico, Javier Martínez desea que sirva para equilibrar la competencia con los negocios de alojamiento legales y tradicionales. Y sobre la futura tasa turística, cree que lo lógico es que los gobiernos municipales de partidos que la rechazan no impongan este, dice, “impuesto a la vacaciones”. En ese sentido, el presidente de los empresarios turísticos indica que “un ayuntamiento que se rige por un partido político central tendrá que estar alienado con ese partido político”. Javier Martínez considera que la tasa turística restaría competitividad a Asturias con nuestros rivales turísticos del norte de España.

Recordamos que la tasa irá en una ley que prevé precios de 50 céntimos para turismo rural y 3 euros para hoteles cinco estrellas superior y que dejaría de aplicarse a partir de la sexta noche. Quedan exentos los menores de 18 años. Si se aprueba, los Ayuntamientos estarían habilitados para implantar este tributo en la Semana Santa de 2027.

El tardeo, los precios, las conexiones aéreas, el bono del turismo, la mano de obra o la regulación de los chiringuitos forman parte de la conversación.