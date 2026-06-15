Vuelca un camión cisterna en la N632 cerca de Colunga

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha activado este lunes a las 11.16 horas el Plan de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril del Principado de Asturias (Plamerpa) en Situación 1 tras el vuelco de un camión que transportaba propano en la A-8, a la altura del punto kilométrico 343, en sentido Cantabria, en el concejo de Colunga.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), por motivos de seguridad se ha establecido un perímetro de 1.000 metros alrededor de la zona del accidente ante el riesgo de explosión. Según ha informado la Guardia Civil, el camión ha perdido gran parte de su carga y está generando una densa humareda en la carretera.

En el lugar trabajan efectivos de Bomberos del SEPA de los parques de Llanes y Villaviciosa, además del jefe de la zona oriental. También se ha movilizado al Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado y un helicóptero multifunción con personal de La Morgal.

La intervención está coordinada por el jefe supervisor de Bomberos del SEPA.