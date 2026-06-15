ACCIDENTE

Vuelca un camión cisterna en la N632 cerca de Colunga

Se cayó desde la A 8

ondacero.es

Oviedo |

Vuelca un camión cisterna en la N632 cerca de Colunga
Vuelca un camión cisterna en la N632 cerca de Colunga | Guardia Civil

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha activado este lunes a las 11.16 horas el Plan de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril del Principado de Asturias (Plamerpa) en Situación 1 tras el vuelco de un camión que transportaba propano en la A-8, a la altura del punto kilométrico 343, en sentido Cantabria, en el concejo de Colunga.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), por motivos de seguridad se ha establecido un perímetro de 1.000 metros alrededor de la zona del accidente ante el riesgo de explosión. Según ha informado la Guardia Civil, el camión ha perdido gran parte de su carga y está generando una densa humareda en la carretera.

En el lugar trabajan efectivos de Bomberos del SEPA de los parques de Llanes y Villaviciosa, además del jefe de la zona oriental. También se ha movilizado al Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado y un helicóptero multifunción con personal de La Morgal.

La intervención está coordinada por el jefe supervisor de Bomberos del SEPA.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer