Isabel San Sebastián: "Novelo mujeres porque tuvieron un papel relevante en la historia. No con afán feminista, sino de recuperación histórica"

Hoy me acompaña una mujer que, además de Licenciada en Periodismo, con mayúsculas, es escritora, madre, abuela y peregrina de la vida. Avezada en el arte del ensayo y la novela, Isabel San Sebastián cuenta en su biblioteca particular con casi 20 títulos publicados. El último, La Venganza del Apóstol. Basado en la historia de la batalla de las Navas de Tolosa.

Con una larga trayectoria en prensa, radio y TV, que incluye etapas en Onda Cero o Antena 3, su saga sobre La Reconquista, la ha consolidado como referente de la narrativa medieval en España.

Este jueves participa en la Semana de la Novela Histórica en Oviedo. Unas jornadas organizadas por la asociación Escritores con la Historia, de la cual nuestra invitada es presidenta, y el Colegio de Abogados de Oviedo. El evento se centra en la Cultura y legado del Camino Primitivo y el Reino Astur, y cuenta con la participación de varios escritores del género.