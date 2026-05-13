UN CAFÉ CON ALBA VÁZQUEZ

Isabel San Sebastián: "Novelo mujeres porque tuvieron un papel relevante en la historia. No con afán feminista, sino de recuperación histórica"

La novelista y escritora participa en la Semana de la Novela Histórica en el Colegio de Abogados de Oviedo

ondacero.es

Oviedo |

Hoy me acompaña una mujer que, además de Licenciada en Periodismo, con mayúsculas, es escritora, madre, abuela y peregrina de la vida. Avezada en el arte del ensayo y la novela, Isabel San Sebastián cuenta en su biblioteca particular con casi 20 títulos publicados. El último, La Venganza del Apóstol. Basado en la historia de la batalla de las Navas de Tolosa.

Con una larga trayectoria en prensa, radio y TV, que incluye etapas en Onda Cero o Antena 3, su saga sobre La Reconquista, la ha consolidado como referente de la narrativa medieval en España.

Este jueves participa en la Semana de la Novela Histórica en Oviedo. Unas jornadas organizadas por la asociación Escritores con la Historia, de la cual nuestra invitada es presidenta, y el Colegio de Abogados de Oviedo. El evento se centra en la Cultura y legado del Camino Primitivo y el Reino Astur, y cuenta con la participación de varios escritores del género.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer