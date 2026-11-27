Nacemos desde la experiencia y cualificación, conocemos muy bien el sector cultural y académico. Venimos a sumar y aportar , con la garantía para vosotros de recibir una enseñanza de calidad individualizada y grupal , con dedicación y facilitando vuestro camino
Mantenemos y reforzamos los niveles de la enseñanza musical oficial de España (LOMLOE ) EEBB y EEPP -Grados Elemental y Medio : Pasos de Grado, Accesos, Audiciones, otras pruebas .
Conocemos el repertorio pianistico y las programaciones , habiendo preparado a alumnos en el pasado con gran éxito. Clases sueltas también por horas previa cita o si estais de paso y queréis refuerzos o aprender desde 0.
Proyecto seleccionado por la Fundación La Caixa en Asturias junto con otros dos en el año 2020. TRES Proyectos Seleccionados - TRES en marcha en su programa "Mujeres Emprendedoras" , el unico Educativo y Formativo con Mentoria .Un logro personal y profesional encontrar los apoyos adecuados y ser seleccionada.
Desde el curso 2024-2025 somos Centro Oficial Examinador del Trinity College London of Music. Con el numero 73600, Institución académica británica histórica con centros y sedes en mas de 80 paises.