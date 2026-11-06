EN MÁS DE UNO

ENTREVISTA: El club Piloña Deporte cumple 25 años de trayectoria con una gran celebración en Infiesto

La presidenta del club Piloña Deporte, Ana Junco, nos acompaña hoy en Más de Uno para hablar de la gran trayectoria de este club deportivo, cantera de tantos y tantos deportistas tanto de Piloña como de otros concejos

Enrique Carballeira

Infiesto |

Deportistas del club PIloña Deporte

El club Piloña.Deporte, con sede en Infiesto, es una de las entidades deportivas destacadas del concejo asturiano de Piloña. Nacido de la iniciativa de un grupo de personas comprometidas con la promoción de la actividad física, el club ha conseguido consolidarse como un referente deportivo y social en la comarca, gracias a su apuesta por el deporte, la convivencia y la formación de nuevas generaciones.

Desde sus comienzos, Piloña.Deporte ha mantenido una filosofía basada en entender el deporte no solo como una actividad física, sino también como una herramienta de educación, integración y desarrollo personal. Su objetivo es acercar distintas disciplinas a personas de todas las edades, fomentando valores como el compañerismo, el esfuerzo, la superación y el respeto.

La entidad cuenta con diferentes secciones deportivas, entre las que destacan el atletismo, el triatlón, el voleibol, los deportes de montaña y la orientación. Esta diversidad permite ofrecer distintas alternativas deportivas y dar respuesta a los intereses de niños, jóvenes y adultos.

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