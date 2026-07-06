CONCEJOS

El Gobierno de Asturias adecuará los accesos a El Barru de Miyares, en Piloña, con una inversión de 74.000 euros

La obra, que ya ha sido adjudicada, consiste en la mejora del sistema de drenaje y pavimentación de medio kilómetro de caminos para llegar a esta zona residencial

Enrique Carballeira

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La intervención posibilitará una importante mejora para este entorno
La intervención posibilitará una importante mejora para este entorno | Redacción

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado en 73.955 euros la reforma de los viales de acceso al barrio El Barru de Miyares, en Piloña, a la empresa Contratas y Excavaciones Fontexeina S.L.

El proyecto consiste en la mejora del sistema de drenaje y pavimentación de varios caminos, que suman casi medio kilómetro. También se construirá un nuevo colector para recoger las aguas residuales de varias viviendas y conectarlas a la red de saneamiento municipal.

Esta actuación se enmarca en el programa de obras cooperables que el Principado lleva a cabo en colaboración con los ayuntamientos para facilitar la conservación de infraestructuras de titularidad municipal en los concejos de menos de 20.000 habitantes.

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