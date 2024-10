Los vecinos de Lavandera alegan contra el parque de baterías

Francisco Suárez nos explica que el parque de baterías estaría a 40 metros de una casa. Otras a escasos cien. Y temen que si el proyecto se materializa sea muy perjudicial para la parroquia. Instalaciones de este tipo son peligrosas, afirma, más en una zona donde ya es complicado que accedan los equipos de emergencia. A ello se une una potencial contaminación, la devaluación de las propiedades y el ruido. Porque emiten un ruido constante, nos cuenta.

Los vecinos de Lavandera aseguran que no están en contra del progreso asociado a los parques de batería. Pero exigen que se ubiquen en suelo industrial, no en suelo no urbanizable de interés agroforestal como el suyo. Han pedido reunirse con los grupos políticos y la alcaldesa porque creen necesario que el Pleno municipal se posiciones claramente y deje claro que estos parques no pueden instalarse en suelo que no sea industrial.

La parroquia de Lavandera confía en tener el mismo resultado con sus alegaciones que tuvieron en el poblado de Santa Bárbara, en donde recientemente han logrado paralizar un proyecto de este tipo. Esperan que no se le conceda autorización administrativa a la empresa.