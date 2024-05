Un tiempo al milímetro

Javimo cree que no falta mucho para que el tiempo empiece a cambiar. El mes de mayo se ha parecido más a un marzo que fue un buen mes, de ahí que la sabiduría popular vuelva a acertar). Las temperaturas frescas aún tienen un poco más de recorrido, pero no falta mucho para que el frío se vaya de las capas altas (que es lo que determina lo que pasa abajo). En breve ya podremos sacar la ropa de verano.

A diferencia de lo que sucede habitualmente, lo que estamos viviendo no son frentes, que son mucho más previsibles. Son los vientos los que están mandando. Y por eso el tiempo que podemos estar viendo en Gijón no tiene por qué ser el que viven en Villaviciosa por ejemplo. Las predicciones tienen que ser más locales que nunca, nos cuenta Javimo. Y sabe de lo que habla porque en plena temporada de comuniones y bodas no son pocas las veces que le preguntan. Y hacen bien, porque poner un mismo símbolo para toda Asturias es un error.

Aprovechamos la charla para recordar un momento que será recordado durante tiempo. Con suerte hasta dentro de 11 años. De la aurora boreal de hace un par de semanas que fue visible en Gijón. Nos explica que se han dado varios factores que nos han permitido asistir a este momento. Las erupciones solares están en su momento álgido, el frío en las capas altas y que la noche estuviese despejada. Como el ciclo solar es de 11 años, al menos pasará una década hasta que las erupciones solares vuelvan a estar en máximos.