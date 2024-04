LOS TRANSPORTISTAS FUERON ESENCIALES

La soledad del sector del transporte durante la pandemia

El sector del transporte no paró en pandemia. Siguió haciendo miles de kilómetros para que no nos faltase de nada pese a que hubo momentos en los que no tenían ni dónde hacer un descanso, ir al baño o tomar un café. Fueron tiempos complicados, con miedo, de los que no hemos aprendido mucho, lamenta el sector.