ESCUELAS INFANTILES

"No pedimos imposibles. Sólo tres ayudantes a media jornada"

Mónica y Cruz son cocineras. Trabajan en dos de las escuelas infantiles de Gijón que dependen del Ayuntamiento. Mañana tienen previsto tomar la palabra en el Pleno Municipal gracias a una iniciativa de Izquierda Unida.

Ana Fierro

Gijón |

Reclama que todas las escuelinas tengan ayudante de cocina "o por lo menos las que superen los 60 comensales diarios" y que desde el Servicio de Prevención y Salud Laboral se haga una evaluación de las cocinas de los 14 centros existentes. Pedirán al Gobierno local que se comprometa a que el contrato que está en licitación no se prorrogue más allá del curso 2027-2028. Para poder incorporar mejoras que aseguran, son necesarias.

Las trabajadoras reclaman ser recibidas por algún responsable para exponer sus reclamaciones que recuerdan, no son nuevas y vienen de atrás. Creen necesario sumar tres auxiliares a media jornada a la actual plantilla de 14 cocineras y 7 auxiliares.

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