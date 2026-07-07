"No pedimos imposibles. Sólo tres ayudantes a media jornada"

Reclama que todas las escuelinas tengan ayudante de cocina "o por lo menos las que superen los 60 comensales diarios" y que desde el Servicio de Prevención y Salud Laboral se haga una evaluación de las cocinas de los 14 centros existentes. Pedirán al Gobierno local que se comprometa a que el contrato que está en licitación no se prorrogue más allá del curso 2027-2028. Para poder incorporar mejoras que aseguran, son necesarias.

Las trabajadoras reclaman ser recibidas por algún responsable para exponer sus reclamaciones que recuerdan, no son nuevas y vienen de atrás. Creen necesario sumar tres auxiliares a media jornada a la actual plantilla de 14 cocineras y 7 auxiliares.