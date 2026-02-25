DEPORTE

El PDM abrirá el 9 de marzo la inscripción en el programa “Vacaciones Deportivas Semana Santa”

El Patronato Deportivo Municipal de Gijón (PDM) ha presentado la sexta edición del programa Vacaciones Deportivas de Semana Santa. Ya asentado en el calendario deportivo de la ciudad, se celebrará del 30 de marzo al 2 de abril, coincidiendo con las vacaciones escolares.

Ana Fierro

Gijón |

El PDM abrirá el 9 de marzo la inscripción en el programa "Vacaciones Deportivas Semana Santa"

El PDM pone en marcha esta propuesta deportiva dirigida a personas entre 2 y 18 años, con un carácter marcadamente lúdico. El programa, que este año cumple su sexta edición, está vinculado al Plan Corresponsables e interrelacionado con la Dirección

General de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón y el Instituto Asturiano de la Mujer.

Las inscripciones se abrirán el 9 de marzo y se ofertan casi 350 plazas. Entre ellas, plazas inclusivas para personas con discapacidad cuya inscripción se tramita mediante una preinscripción previa que permite valorar las solicitudes y así garantizar la calidad de la atención de todas las personas participantes.

Jorge Pañeda en la presentación de la &quot;Vacaciones Deportivas de Semana Santa 2026&quot;
Jorge Pañeda en la presentación de la "Vacaciones Deportivas de Semana Santa 2026"

Los Campus Multideportivos tendrán lugar en el Llano y en La Calzada en horario de mañana, con el objetivo de contribuir a la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones escolares. Están dirigidos a personas entre 5 y 14 años y en ellos se llevarán a cabo actividades deportivas y lúdicas que finalizarán todos los días con una sesión de juegos en la piscina.

Se ofertan cursos de dos o tres días de equitación en ponis y caballos, parkour, ajedrez, yoga, escalada, tiro con arco, tenis de mesa y la 4x4 raqueta en la que probar tenis, pádel, pickleball y bádminton. Se podrá disfrutar al aire libre del surf en la Playa de San Lorenzo; y habrá skate en el skatepark de Cimadevilla.

Las inscripciones comenzarán el lunes 9 de marzo a las 8:30 horas de forma telemática a través de la web actividades.gijon.es o la App Gijón. Y de manera presencial en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía. Es imprescindible la presentación de la Tarjeta Ciudadana.

