El PDM abrirá el 9 de marzo la inscripción en el programa “Vacaciones Deportivas Semana Santa”

El PDM pone en marcha esta propuesta deportiva dirigida a personas entre 2 y 18 años, con un carácter marcadamente lúdico. El programa, que este año cumple su sexta edición, está vinculado al Plan Corresponsables e interrelacionado con la Dirección

General de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón y el Instituto Asturiano de la Mujer.

Las inscripciones se abrirán el 9 de marzo y se ofertan casi 350 plazas. Entre ellas, plazas inclusivas para personas con discapacidad cuya inscripción se tramita mediante una preinscripción previa que permite valorar las solicitudes y así garantizar la calidad de la atención de todas las personas participantes.

Jorge Pañeda en la presentación de la "Vacaciones Deportivas de Semana Santa 2026" | PDM Gijón

Los Campus Multideportivos tendrán lugar en el Llano y en La Calzada en horario de mañana, con el objetivo de contribuir a la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones escolares. Están dirigidos a personas entre 5 y 14 años y en ellos se llevarán a cabo actividades deportivas y lúdicas que finalizarán todos los días con una sesión de juegos en la piscina.

Se ofertan cursos de dos o tres días de equitación en ponis y caballos, parkour, ajedrez, yoga, escalada, tiro con arco, tenis de mesa y la 4x4 raqueta en la que probar tenis, pádel, pickleball y bádminton. Se podrá disfrutar al aire libre del surf en la Playa de San Lorenzo; y habrá skate en el skatepark de Cimadevilla.

Las inscripciones comenzarán el lunes 9 de marzo a las 8:30 horas de forma telemática a través de la web actividades.gijon.es o la App Gijón. Y de manera presencial en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía. Es imprescindible la presentación de la Tarjeta Ciudadana.