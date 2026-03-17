Otro recital de Alimerka en el Palacio

El Alimerka Oviedo logró su décimo tercera victoria de la temporada ante Guipúzkoa, uno de los gallitos de la categoría, al que derrotó por 90-71. Los ovetenses jugarán el domingo en Mallorca ante Fibwi

En 2ª FEB el Círculo no pudo con Coto Córdoba (79-91) y con el resto de marcadores de la jornada se queda muy cerca del descenso de categoría tras una temporada horrible.

Navia cayó en Salamanca (82-67) y complica también su clasificación, mientras que Universidad no pudo con Salesianos (90-83) aunque sigue tercero en su grupo.

Los partidos de ADBA y Siroko se aplazaron hasta el dos de abril, y en 1ª FBPA se aprieta la clasificación en la zona alta: Grupo 16/3; Gijón Basket y Mieres 15/4

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