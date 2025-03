El movimiento vecinal autonómico trata de ganar músculo

La vicepresidenta de la Federación de asociaciones de vecinos de Gijón, María José Cuervo, ejerce de vicepresidenta de CAVASTUR. Nos ha explicado la importancia de recuperar un movimiento autonómico fuerte porque "si no te unes no se consigue nada". Asegura que no hay tantos localismos como parece, pero es fundamental superar el ámbito geográfico de barrios y ciudades para pelear por avances en temas comunes como los sanitarios, medioambientales, habitacionales, de soledad, etc.

María José reconoce que no es sencillo volver a unir a todos bajo un mismo paraguas porque desde la pandemia cada uno ha hecho mucho la guerra por su cuenta. Pero aspiran a cambiar la tendencia y volver a tener un peso importante en la Confederación de Asociaciones Vecinales de España. Asturias fue fundamental en el pasado, incluso llegó a presidirla.

El actual presidente de CEAV España estará presente en la presentación de esta nueva etapa. Y mañana se reunirá con los vecinos de la zona oeste para tratar de presionar también desde el movimiento nacional para que se busquen soluciones al problema de la contaminación.