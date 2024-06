Una promesa del balonmano que da el do de pecho

Hasta los 7 años Jorge no empezó a seguir los pasos de su padre. Había practicado muchos deportes, pero cuando llegó a vivir a Gijón empezó una carrera que promete. Es consciente de que le queda mucho por mejorar, que seguirá cometiendo muchos errores, y suele repasar todos sus partidos para aprender. Pero lo fundamental es seguir mejorando mentalmente, porque salirse de un partido es muy fácil y mantener la cabeza fría es el primer paso hacia la victoria. Hay que aprender además a convivir con la derrota. Tiene suerte porque su padre es psicólogo deportivo y cuenta con el apoyo de su madre.

Jorge se define como un jugador de equipo. No es que no le guste brillar, pero la alegría del equipo no tiene rival. Por eso siempre intenta hacer todo lo que puede para ayudar a sus compañeros aunque a veces sienta que tiene que echarse al equipo a la espalda. El bueno tiene que ser el equipo, no el jugador. Puede que sea una seña de identidad de un deporte "muy noble".

Su posición es la de lateral zurdo (curiosamente la misma que la de otra promesa deportiva que pasó por nuestros micrófonos, Adrián Frade) y pese a ser un joven de 1.90, en este deporte es "de los medianos". Achaca a la gran labor que han hecho desde hace tiempo los entrenadores para que Asturias tenga una cantera tan buena en el mundo del balonmano.

Con sus 15 años, Jorge tiene sus sueños y metas claras. Quiere dedicarse profesionalmente al balonmano. Le gustaría jugar en Alemania. Y cómo no ser internacional y acudir a unos Juegos Olímpicos. Antes de eso, quiere jugar una final four. Sin embargo, sabe que es muy difícil. Que mucha gente trabaja tan duro como él y tendrá que currárselo mucho. También piensa en seguir estudiando. Le atraen las ciencias del deporte.

Y una sorpresa. Además de ser una promesa del balonmano, Jorge es parte de una compañía de Ópera infantil donde suele ser el protagonista. Ha actuado en el teatro Campoamor. Dedicarse a ello también le gustaría.