Más de Uno Gijón Informativo 02/09/2021

Julio dejó en Gijón buenas cifras turísticas. Sin llegar a ser de récord como en el conjunto de Asturias, ha mejorado la rentabilidad del sector. Y ha aumentado el gasto que hace el turista en la ciudad. Ahora el reto es mantener la presencia de visitantes en otoño. Gijón Turismo apostará por el turista nacional.

Para que el programa de bonos al consumo no repita el fracaso de la campaña turística se necesita implicación. Eso apuntan desde la Unión de Comerciantes. Su gerente, Carmen Moreno, entiende que el periodo de adhesión, no ha favorecido que muchos se hayan unido.

Seis de cada diez profesores del Conservatorio de Música y Danza de Gijón son interinos. El centro ha podido contar con ellos para los exámenes que empezaron ayer tras prorrogar Educación su contrato hasta mediados de mes. De lo contrario, dice su directora, Julia Álvarez, hubiese sido complicado gestionar la situación.

Empezar una nueva vida es el reto que tienen por delante la treintena de afganos que ha llegado a Asturias huyendo de los talibanes. Están alojados en viviendas que la ONG Accem tiene en Gijón y Avilés. Ahora se trabaja en su adaptación.

Se terminó el decir que no le han llamado o que no se aclaró con la máquina. Quien no esté inmunizado contra la COVID puede recibir hoy en Gijón la vacuna sin necesidad de cita previa. En el Palacio de los Deportes de la Guía de 9:00 a 22:00 horas. Y en un punto móvil en la Plaza Mayor de 10:00 a 22:00. Sólo debe contar con la tarjeta sanitaria de Asturias y presentar el DNI. Recuerden que los menores deben ir acompañados de sus padres o tutores.