Luis Manuel Flórez "Floro", un portavoz en evolución

El nuevo político no duró mucho "pensionado" (no jubilado) porque abandonó su breve retiro para volver a una actividad intensa. Porque le ha sorprendido lo mucho que se trabaja en política. 24 horas al día los 365 días. Mucho más duro de lo que mucha gente piensa. Lo dice cuando acaba de cumplir su primer año como concejal. Reconoce que sigue aprendiendo de la política (especialmente agradecido está a su equipo) y que le sigue ilusionando lo que está haciendo. Pese a que hay muchos días que se pregunta qué hace ahí metido, no se arrepiente de su decisión de dar el paso.

Aún es nuevo en la política y sigue en proceso de evolución. Ahora se siente más seguro, con una visión más amplia de la ciudad y una mejor capacidad de análisis. Con todo, le sigue costando "sacar colmillo".

Floro accedió a ser cabeza de lista electoral del Psoe porque creía en el proyecto y en la ejecutiva que se lo proponía. Y su visión coincide con la de los socialistas. Vio un proyecto para la ciudad, asegura, y reconoce que le da pena no haber podido llevarlo a cabo. Entró como independiente, pero ya es afiliado del Psoe.

De cara al futuro no se plantea metas. En 2027 finaliza el mandato y en ese momento verá qué hace. Por ahora se centra en las ganas que tiene de servir a Gijón. Fundamental para ello el apoyo que ha recibido en casa, especialmente de su mujer. También sigue aprendiendo a tener una doble vida. Implicarse en la política sin olvidarse de los suyos.