Finalmente, habrá volumen en los televisores hosteleros de las terrazas durante el Mundial

Se podrán realizar emisiones sonoras "que no supongan molestias vecinales sin ninguna clase de amplificación ni altavoces externos". Además, se explica en una nota informativa, esta excepción a la Ordenanza Municipal de Ruido no ampara la instalación de otro tipo aparatos como proyectores o pantallas no contemplados en la licencia pertinente. Los incumplimientos con las condiciones recogidas en la resolución se tramitarán como infracción a la Ordenanza de Terrazas.

La autorización toma como precedente la resolución de la Alcaldía de 22 de junio de 2018 en la que se consideraba que concurrían motivos para excepcionar la prohibición de mantener los aparatos de televisión sin sonido en las terrazas hosteleras durante los mismos partidos del Mundial de Fútbol de ese año.