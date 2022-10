"Es falso que fuese vox populi"

LEER MÁS UGT dice todo lo contrario

Rodríguez afirma que de haber sido "vox populi", algo que niega rotundamente, se habría denunciado. Pide poner fin a la campaña que se ha iniciado (cuyos intereses últimos dice desconocer) contra la empresa municipal de limpieza. Afirma que ya hay operarios que están recibiendo malos comentarios por parte de los gijoneses y "somos los mismos que hace un mes". La plantilla está "cansada" de todo lo que está pasando.

El representante de Comisiones Obreras desmonta la versión que se ha dado hasta ahora por parte del presidente de Emulsa, a quien acusa de mentiroso. Por un lado el gerente, Alfonso Baragaño, no estaba obligado a conocer los hechos porque los protocolos aseguran la confidencialidad de las denuncias. No cree que deba ser cesado ni que debería dimitir. Aunque evita hablar de "una mano negra" hay cosas raras que pueden hacer pensar que haya algo más en todo esto que no se quiere decir.

Rodríguez añade una cosa. Emulsa no ha renunciado al distintivo de igualdad que concede el Principado. Se lo quitaron hace dos años, sentencia. En entrevista en Más de Uno ha concluido que todo lo que está pasando "se cae por su propio peso".

Por último, acusa a Olmo Ron de incumplir los Estatutos al retrasar para la semana que viene el consejo de administración extraordinario que han forzado los consejeros, todos menos los del gobierno local y UGT.