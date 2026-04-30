Este puente nos mojamos

Así que al final, estamos facilitando un "servicio público". No queremos desanimar a nadie pero necesitaremos paraguas y ropa de abrigo. Porque tenemos que hablar de inestabilidad.

El viernes será el mejor día, hay que aprovecharlo, y después la cosa se complica. Pero no sólo en Asturias, es una previsión para todo el norte peninsular. El domingo por ejemplo las temperaturas máximas se esperan en los 12 grados.

El Día de la Madre habrá que celebrarlo a techo y abrigados. Lo de comer en la terraza "mejor lo olvidamos".