No estáis solas

Nos ponemos en contacto con Natalia Lorenzo, responsable del departamento de atención psicológica del Centro Asesor de la Mujer, para tratar de entender la situación actual en Gijón. Por el centro han pasado este año 1.103 mujeres durante el periodo de enero a noviembre. 264 mujeres acudían por primera vez y 820 que han sido atendidas a lo largo del año y ya procedían de casos anteriores. No existe un perfil único, pero sí les unen las consecuencias. Hay miedo. No solo a ser asesinadas, sino a no ser creídas, a ser juzgadas. El papel del departamento de apoyo psicológico es hacerlas ver que no están solas, que están a su lado. E iniciar un proceso de recuperación que muchas consiguen culminar.

Natalia tiene claro que para erradicar la violencia de género hace falta educar en igualdad. La violencia se está "normalizando", como evidencias los estudios que señalan a los hombres jóvenes como el grupo de edad menos concienciado. La psicóloga advierte que un maltratador no ve las consecuencias de sus actos por la educación machista que ha recibido.

Añadir que este año el grupo en el que más se han incrementado los casos de violencia afectan a mujeres entre los 35 a 39 años de edad. El 61.19 por ciento de las mujeres atendidas tienen edades comprendidas entre los 30 a los 49 años. Pero por el centro han pasado mujeres que tienen 14 años o más de 80, apunta Lorenzo.