Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS DEL 12 AL 16 DE MAYO

La semana termina con una noticia de gran impacto a nivel político. El portavoz del grupo municipal socialista dimite. Floro dejará de ser concejal en junio.

Desde la parte sindical representada en el consejo de administración de la autoridad portuaria hacían el lunes un llamamiento a la sensatez y a la lucidez para que Ayuntamiento y Puerto se pongan de acuerdo sobre la polémica franja de Naval Azul

Perdido el argumento de impedimentos legales, al Psoe solo le queda justificar su rechazo a culminar la cesión de la parcela de Naval Azul a un cambio de opinión. Con nuestro ANALISTA POLÍTICO hemos repasado las ventajas y riesgos de cambiar de opinión en política.

La consejería de salud ha anunciado que el hospital de Cabueñes tendrá un tomógrafo de última generación para atender a pacientes oncológicos. La FAV había criticado la derivación de pacientes al HUCA

Nos ha visitado una nueva PROMESA DEPORTIVA. Rubén Escudero tiene 18 años y un futuro muy prometedor en el mundo del piragüismo.

Esta semana se han anunciado y publicado las nuevas bases que regularán el programa de música en directo Siente Xixón. Si la justicia no las tumba de nuevo habrá menos días y menos actuaciones, pero la plataforma Unidos por la cultura asturiana recuerda que es lo que se puede hacer mientras no cambie la ley de espectáculos públicos de Asturias

Luis Alija ha sido el invitado del QUÉ SE CUECE en el mundo cultural. Al frente de Saltantes Teatro junto a Nerea Vázquez y de EscenAsturias, Luis nos explica cómo es el teatro asturiano por dentro

Álvaro Bravo decidió que quería hacer algo más que limpiar el mar de plásticos. Quería convencer a muchos de que lo hiciesen o lo apoyasen. El CEO de Universal Plastic nos ha contado cómo lo están intentando

Hemos conocido de cerca el proyecto Canvida. Entrenan a perros para detectar el cáncer, y su fundador, Agustín Ortal, ha tenido su ESPACIO RESERVADO en Más de Uno Gijón

El futuro que viene lo hemos conocido gracias a CTIC. Están trabajando en un proyecto para que hombre y máquina colaboren

Si nos has escuchado (y si no puedes hacerlo ahora) habrás descubierto que beber agua fría no quita el hipo. Es nuestro MINUTO DEL MITO