La parte sindical confía en que llegue "un momento de lucidez" que resuelva el conflicto

Fermín de Con ha reconocido en onda cero que ellos tampoco entienden muy bien lo que está pasando. El objetivo de Ayuntamiento y Puerto es el mismo, lo cual hace complicado explicar el choque que están protagonizando, nos cuenta. El representante de UGT hace un llamamiento a ponerse de acuerdo para que pueda ejecutarse un proyecto interesante e importante como es el de Naval Azul. Lo importante, dice, es recuperar esos terrenos para la ciudadanía. Y en eso, dice, todos están de acuerdo.

El representante sindical en el consejo advierte a la alcaldesa y a la presidenta portuaria que enrocarse "no conduce a nada" y espera que la "lucidez" llegue en algún momento. No pierde la esperanza en que "impere la sensatez" y no se ponga en riesgo todo el proyecto. No entra a valorar las posturas de ambas partes porque es a los partidos políticos a quien corresponde encontrar soluciones.

Fermín de Con niega además que el Psoe haya "colonizado" la autoridad portuaria. Entiende que la elección de Nieves Roqueñí como presidenta responde a la búsqueda de "otra forma de gestionar".