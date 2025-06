Dimisiones en bloque en las direcciones de los colegios

Rocío Paz ha dimitido de su cargo como directora del Colegio Público Santa Olaya. Ahora mismo está en funciones, y desde la consejería de educación se les ha instado a dejar cerrados todos los informes relativos al final de curso. Por eso asegura que sus dimisiones no tienen consecuencias directas en este momento, pero creían necesario dar el paso. Sentían que no se estaban teniendo en cuenta sus reivindicaciones, porque ni sindicatos y gobierno asturiano se han puesto en contacto con ellos.

Rocío reconoce que los problemas vienen de lejos. El anuncio "inesperado" que afectaba a los comedores escolares en junio y septiembre fue el origen de la movilización y la huelga, pero ha servido para que el profesorado diga "hasta aquí" y empiece a reclamar asuntos que llevan pendientes muchos años. Es un problema de dinero, afirma Rocío, pero no porque quieran cobrar más (su petición pasa por la equiparación salarial con el profesorado de otras comunidades autónomas) sino que se necesitan recursos para atender a la diversidad. Para ella es lo fundamental. Las aulas cada vez son más diversas, pero carecen del personal y los recurso necesarios para atender las diferentes necesidades de niños y niñas. A eso se suman reivindicaciones como una agilización de los tiempos a la hora de cubrir bajas o más personas en labores administrativas.

No todos los directores que firmaron el manifiesto han dimitido. Rocío deja claro que eso no significa que no apoyen las reivindicaciones.