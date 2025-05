El hospital Cabueñes contará con un tomógrafo

Este tipo de tomógrafos permiten diagnosticar y determinar la gravedad de un amplio abanico de enfermedades a través de imágenes y resultan especialmente útiles en los casos de cáncer. Hasta finales del año pasado, los pacientes del área quinta podían realizar este tipo de pruebas en el hospital de Jove, donde la consejería de salud tenía un contrato con una empresa que se encargaba de realizar las pruebas menos complejas. Se consideró que el equipo utilizado había quedado obsoleto.

La federación de asociaciones de vecinos había denunciado la situación. No tenía sentido, dice su presidente Manuel Cañete, que la mayor área sanitaria de Asturias perdiese un servicio tan importante como este. Aplauden que la consejería anuncie que el hospital de Cabueñes volverá a realizar estas pruebas porque, recuerda Cañete, los desplazamientos "indeseados" al HUCA no son sencillos. No hay conexión directa.

Sanidad explica que al finalizar el contrato con la empresa de Jove, el Sespa decidió centralizar las pruebas en el HUCA hasta que Cabueñes disponga de su nuevo equipo de altas prestaciones. La principal razón de esta decisión es que en Asturias no existe en estos momentos ningún otro PET-TAC con características equiparables al del HUCA, un equipo que funciona a pleno rendimiento, permite obtener imágenes de más calidad con menor tiempo de exposición y ofrece mayor seguridad y comodidad. El tomógrafo de Jove realizó el año pasado 1.800 pruebas a pacientes del área sanitaria V, mientras que el HUCA efectuó otras 693, más complejas, también a usuarios de la zona de Gijón. Cabe señalar que en el HUCA no hay lista de espera para estas pruebas, que se llevan a cabo con una demora máxima de 15 días, aunque la media es de ocho. Además, los pacientes se citan en el marco de consultas de alta resolución para reducir el número de desplazamientos. Hasta que Cabueñes disponga del nuevo PET-TAC, será preciso que los pacientes de toda Asturias se desplacen al Servicio de Medicina Nuclear del HUCA para someterse a este tipo de exámenes.

La FAV se reunirá en breve con la consejera de salud para hablar de estos temas. No quieren olvidar la ampliación del hospital, que piden agilizar.