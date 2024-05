Una especie resistente

Eduardo Abad conoce bien a los autónomos. Es el presidente de UPTA. Reconoce que tienen "muy fresco" el recuerdo de todo aquello porque fue un momento muy delicado. Muchos pequeños negocios, sobre todo del comercio, no lograron superarlo pese a las ayudas. Abad reivindica a los autónomos como "fundamentales" para resistir al covid y en la recuperación económica.

Los autónomos no tuvieron que pagar sus cuotas durante la pandemia. Y recibieron ayudas. Aunque ahora se está investigando si todas las ayudas recibidas estuvieron bien dadas. UPTA calcula que en torno al 10 por ciento de los autónomos tendrán que devolverlas porque no les correspondían. En este sentido, explica que muchos las solicitaron aunque sabían que no cumplían los requisitos pedidos.

Aunque fueron momentos muy complicados de gestionar, Abad considera que Asturias y España pueden estar satisfechos. Logramos salir de un momento peligroso mucho mejor que en otros países. En caso de volver a vivir algo similar, desde UPTA consideran que hemos demostrado saber reaccionar muy rápido. Y eso es una fortaleza.