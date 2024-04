Diferentes actitudes ante un mismo problema

Las tres administraciones dicen estar preocupadas por la solución, pero las soluciones puestas encima de la mesa no son exactamente la misma. El Ayuntamiento quiere soterramiento sí o sí. El Principado lo quiere, pero pide buscar alternativas. El Ministerio advierte que o es un vial en superficie o se empieza desde cero. Estamos lo que la teoría política llama "dinámica de tensión". En un futuro, tras un debate que no tiene que ser necesariamente malo, deberíamos volver a la "dinámica de cooperación y coordinación" en la que estábamos hasta que se anunció que el proyecto saltaba por los aires, nos cuenta nuestro analista político.

La posición del gobierno asturiano es la más complicada. Debe defender los intereses de Gijón sin cargar contra su partido. Según Ángel Alonso la firmeza y el puñetazo en la mesa dado en los primeros momentos se ha ido diluyendo. El ejecutivo ha ido "recogiendo velas" admitiendo los argumentos del ministerio, defendiendo al ministro y pidiendo que se estudien alternativas. El presidente Adrián Barbón se ha visto implicado además en esos "sucesos imprevistos" que alteran la política y se intenta poner en duda si sabía o no lo que iba a anunciarse antes de que se anunciase.

Mención aparte merece el ministro Óscar Puente. Para nuestro analista político su estrategia pasa por presentarse como el político valiente que dice lo que otros no se atreven y ha hecho de no dejar a nadie indiferente su marca personal. Es lógico, añade, que ofrezca una alternativa al vial de jove soterrado, aunque sea a sabiendas de que no se aceptará un vial en superficie. Es la estrategia del "palo y la zanahoria", el "lo tomas o lo dejas".

En lo que Ayuntamiento y Principado están actuando como la teoría dice es en afirmar que están al lado de los vecinos, porque saben que sería una mala idea oponerse a la voluntad de la ciudad.