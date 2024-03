Diferencias dentro de un gobierno de coalición

Demostrar que dentro de un gobierno de coalición existen diferentes puntos de vista puede ser positivo. Representa pluralidad y ayuda a forjar alianzas más fuertes entre los partidos que gobiernan porque pueden ser un contrapeso de equilibrio interno. En este sentido, las diferencias pueden fortalecer la coalición.

Sin embargo, todo dependerá de la intensidad y la duración de las diferencias. Si el enfrentamiento es muy fuerte o se alargan en el tiempo, la coalición acabará debilitada. Los partidos conocen estas teorías y buscan aprovecharse de las diferencias sin caer en los riesgos que entrañan, entiende Ángel. El objetivo es mantener la identidad como partido sin afectar a la unidad entre los socios de gobierno.

Analizamos también la figura de los "versos libres". En este caso encarnado por Pablo González, que no forma parte del equipo de gobierno pero que es presidente del PP de Gijón. Pese al intento de los populares dentro del gobierno de mostrar unidad con Foro respecto al Mundial 2030, Pablo González ha querido influir con, como él mismo dice, sus opiniones. Entrometerse es una de las funciones de un presidente en un sistema tan dependiente de los partidos políticos, explica Ángel. Aunque este tipo de voces discrepantes no sean habituales y no suelan tener muchos recorridos, dependiendo del momento su aparición puede ser positiva.

Si las diferencias visibilizadas con el Mundial 2030 han generado más debate en la ciudad es porque se trata de fútbol y tiene repercusión internacional, explica nuestro analista. Aunque Foro haya tratado de desviar la atención con los muppis, cree que no lo conseguirá.