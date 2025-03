Denuncian la aparición de la "Santina Queervadonga"

Su hermano mayor, Benigno Maujo, cree que el uso de la Virgen de Covadonga no es gratuito y se perseguía herir los sentimientos cristianos. Rechaza que pueda hablarse de libertad de expresión porque "hay límites o estamos en la ley de la selva". Los hechos cometidos, insiste, no pueden quedar subsumidos en un mero ejercicio de la libertad de expresión porque "esta figura del derecho constitucional no puede servir, a modo de patente de corso, para justificar toda clase de conductas por más que éstas atenten contra símbolos y creencias de un grupo religioso, que por cierto es el más numeroso en España".

No van a entrar en polémicas con AMA Asturies, promotoras de esta santina. Simplemente han cumplido con su "deber" de denunciar actos delictivos de los que se tiene constancia. A la justicia corresponde identificar a los autores y establecer en su caso las penas. Ellos han dirigido su denuncia a las organizadoras de la manifestación. Benigno añade que su objetivo tampoco pasa por conseguir una sentencia condenatoria. Perdonar va en ser cristiano, recuerda.

Abogados Cristianos también ha tramitado denuncia por un posible delito de odio y otra contra los sentimientos religiosos. Añaden que "es intolerable que a organizaciones que reciben dinero público se les permita atacar de forma tan gratuita a los católicos. Este autodenominado feminismo no representa a la mayor parte de la sociedad".