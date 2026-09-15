Dani Fernández recuerda sus orígenes en Salinas ante 7.000 personas en su esperado concierto en Avilés

Dani Fernández volvió a demostrar su gran fuerza en directo, acompañado por su banda de siempre y llenando el escenario con una energía arrolladora. El susto de la lesión quedó atrás mientras el músico saltaba y conectaba intensamente con sus fans asturianas.

El espectáculo ofreció un repertorio que arrancó al ritmo de 'Todo cambia', 'Clima tropical', ‘Supersubmarina’ y un homenaje a Robe. Después tocó bajar revoluciones con 'Si tus piernas', momento que el artista aprovechó para ofrecer un emotivo discurso sobre el escenario en el que recordaba sus orígenes trabajando en Salinas junto al productor Juan Luis Suárez (Juan Ewan), una época en la que «los inicios fueron duros y no sabía si alguien iba a creer en mi proyecto musical en solitario».

Uno de los momentos más íntimos de la velada tuvo lugar cuando Dani Fernández mantuvo la esencia de sus primeros bolos. Acompañado únicamente por una guitarra acústica y un micrófono, el cantante bajó del escenario para deleitar a sus fans con un emotiva versión de 'Solo tienes que avisar' a capella, logrando poner la piel de gallina a todo el público presente.

La calma duró poco antes de dar paso a un bloque más cañero y canalla en el que se entrelazaron éxitos como 'Sin Vergüenza', 'Criminal', 'Dile a los demás' y 'Disparos' con composiciones más recientes como 'Cariño, suéltate el pelo', 'Joderme la vida' y 'La trama principal'.

La insurrección avilesina llegó a su fin con el single 'Me has invitado a bailar', donde cantante y público entregaron sus últimos restos de energía para poner fin al concierto a todo ritmo.