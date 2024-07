Curbelo, a punto de firmar

Eric Curbelo es el central elegido por el Sporting para suplir a Ínsua en la plantilla. Las negociaciones con este ex de Las Palmas (acabó contrato el 30 de junio) están avanazadas y todo apunta a que el compromiso será por dos temporadas con opción a una tercera.

Curbelo se formó en las categorías inferiores del club canario. Tras un paso efímero por el Leioa, debutó con 24 años en el primer equipo y se asentó rápido. Con Las Palmas ha jugado 154 partidos (sólo dos en Primera) y marcado 5 goles, siendo pieza clave en el ascenso con García Pimienta, si bien el año pasado cayó en el ostracismo.

El jugador se despidió hoy en sus redes sociales con este mensaje:

"Me he sentido con fuerzas para escribir estas difíciles palabras... me voy sin querer irme. Con un sabor agridulce, la tristeza de no haber podido demostrar que, no sólo tenía nivel para ascender, sino también para jugar en Primera División, pero con la conciencia tranquila de haberlo intentado todo día tras día. No es fácil desaparecer sin saber muy bien por qué"