Claves para preparar un año viajero

Viajar es sencillo, afirma Galo. Quizás (o seguro) no tan barato como antes, pero la información fluye por doquier y también podemos buscar a viajeros que estén o hayan estado en ese destino que preparamos para conseguir información de primera mano. Por eso se puede planificar tanto como queramos.

Tampoco es un impedimento hoy en día que manejemos otros idiomas. No solo el idioma universal de los gestos y las sonrisas funciona, sino que la tecnología nos permite mantener conversaciones como si hablásemos cualquier idioma del mundo. Lo principal, dice Galo, es abandonar los prejuicios y entender que la mayor parte del mundo nos ayudará.

No es necesario irse muy lejos para tener un gran viaje. Adaptarnos a lo que podemos queremos es el punto de partida.

Lo que sí nos recomienda Galo son dos cosas que parecen de sentido común. Viajar de forma sostenible, evitando esos destinos más masificados. Siguen existiendo destinos que conservan su esencia, pero es preciso dejar de querer estar donde está todo el mundo. También es bueno pensar en que viajamos para nosotros, no para el resto. Olvida un poco las redes sociales y vive la experiencia con tus propios ojos.