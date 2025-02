Asturias, paraíso deportivo

Puede que hayamos llegado un poco tarde o hayamos tardado en darnos cuenta de que era un campo a explotar, pero Nacho Zapico cree que Asturias tiene mucho tirón en el apartado deportivo. Aunque es desconocido para una gran mayoría todas las opciones que ofrecemos, Asturias cuenta con un campo de posibilidades de las que pocas ciudades pueden presumir.

Nacho recuerda que tenemos a tiro de piedra cuatro estaciones invernales. No serán las más grandes (en el debe sigue 15 años después la fusión entre Fuentes de Invierno y San Isidro) y no estarán operativas toda la temporada porque la nieve no acompaña, pero ahí están. Y tenemos puertos de montaña para todos los públicos y amantes de la bicicleta, algunos de ellos muy conocidos y otros no tanto. Aunque nos queda por aprovecharlo al máximo, Nacho destaca la creación de la marca "Ciclismo por naturaleza", que puede ayudar a avanzar.

Con localidades como Laviana, Lena o Mieres abriendo camino, Asturias se está dando cuenta del potencial que tiene por explotar. Ciclismo, esquí, surf o montañismo con la joya de los Picos de Europa. Pero también campos de golf municipales en Gijón, pesca, vela, piragüismo...Nacho intuye que por aquí va la verdadera herramienta para promover la desestacionalización turística.