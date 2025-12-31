Asturias despide el año 2025

La novedad este año entre las principales ciudades la encontramos en Avilés, donde el Ayuntamiento organiza por primera vez una fiesta de Nochevieja. Será en el pabellón de La Magdalena desde las 00.30 y se alargará hasta las 6 de la madrugada. El principal protagonista será la Orquesta Tekila, encargada de la música y de que la gente olvide todos sus problemas y lo pase bien, nos anticipa su cantante Marga González. Están deseando trabajar esta noche para dejar al público afónico y que empiece el 2026 con buen sabor de boca. Ellos lo pondrán todo para que así sea, pidiendo al público colaboración y respeto. De cara al próximo año, Marga pide que la música en directo y las fiestas de pueblos y parroquias puedan seguir llenando de vida las ciudades. Son mucha gente la que trabaja alrededor de las mismas y mucha gente que desinteresadamente dedica su tiempo a organizarlas.

En Gijón la fiesta en la plaza mayor es todo un clásico. Empieza a las 23h para que nos podamos tomar allí las uvas (que debemos llevar de casa) y finaliza a las 2. Al igual que desde hace más de una década, el maestro de ceremonias será DJ Vieites, que solo adelanta que sonará el "Gijón del alma" y los temas del momento, pero que garantiza que lo pondrá fácil para que todo el mundo baile y disfrute. Antes, por la tarde, habrá pequecampanadas.

Oviedo no tiene fiesta organizada por el Ayuntamiento, algo que agradecen los locales de ocio nocturno, que, recuerda Sergio Fernández "Teki", son los que pagan los impuestos todo el año y dan empleo (120 esta noche). La iniciativa privada permite vivir experiencias como "Nochevieja en ruta". 7 locales de la zona del antiguo ofrecen una fiesta conjunta cuyas entradas se agotaron hace más de un mes. De hecho eran cinco inicialmente pero ampliaron para no dejar mucha gente fuera. Y eso que son 1.200 entradas vendidas. Ambientes diferentes para el público más joven, dice Teki, para el que desean generar un recuerdo para toda la vida.

Antes de la fiesta, las san silvestres. En Gijón son a partir de las 16h. En Oviedo empiezan a las 17h y en Avilés a las 18h. Más de 25.000 personas se estima que correrán por toda Asturias.

Recordar que la Policía Nacional aconseja adoptar una serie de medidas de sentido común para que la nochevieja sea segura.