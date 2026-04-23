Alimerka peleará por subir a ACB

Misión cumplida. El Alimerka Oviedo certificó de forma matemática su presencia en los play-offs de ascenso tras imponer a Palma en el Palacio ante 3.830 espectadores. Habrá una primera eliminatoria al mejor de cinco partidos (2º contra 9º / 3º contra 8º / 4º contra 7º / 5º contra 6º --su rival ahora mismo sería Guipuzkoa--) y los cuatro vencedores se enfrentarán en una Final Four cuya sede aún está por determinar.

El Alimerka cerrará la Liga regular descansando este finde, recibiendo a Zamora el 2 de mayo y visitante Ourense el ocho de ese mes.... ¡y después a soñar!

ESCUCHA LA RUEDA DE PRENSA DE JAVI RODRÍGUEZ INTERRUMPIDA POR LOS JUGADORES PARA CANTARLE EL 'CUMPLEAÑOS FELIZ!