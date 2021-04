Los ganaderos convocan una caravana contra el lobo el día 23

Una caravana de coches como manifestación es la salida que han encontrado los ganaderos para, respetando las normas del Covid 19, protestar contra la inclusión del lobo en el LESPRE, la lista de especies de protección especial.

Hay cuatro puntos de salida de caravanas de coches: Navia, Cornellana, Colunga y Arriondas.

El punto de destino final será Oviedo, las inmediaciones del Campo de San Francisco, a las 11 de la mañana

ASAJA y COAG han pedido a los ganaderos que se sumen a esta movilización en la que reclaman a las administraciones la protección de la ganadería extensiva y el control adecuado del lobo. No quieren que sea incluida en el LESPRE, tampoco quieren que se acabe con la especie. Quieren un plan de gestión coherente, que también tenga en cuenta la importancia del sector primario

Ramón Artime, Presidente de ASAJA, precisó que es mucho lo que se juega Asturias, como por ejemplo, ser la mayor mancha quesera de Europa. Los lobos no solo están en los Picos, también aparecen en la rasa costera del Navia. Atacan al ganado ovino y caprino, pero también la vacuno, y no solo el extensivo de carne, también la frisón de leche; y no solo de noche,también aparece de día, sin temer al humano y desplazando al jabalí hacia los entornos más urbanos.

Para Mercedes Cruzado, la Presidenta de COAG, es evidente la sobrepoblación del lobo, ahí está el aumento de los daños. Y aclara que los ganaderos no quieren compensaciones, quieren su ganado. Matiza que los daños siempre se han pagado tarde y mal, no quieren pagos compensatorios por la puerta de atrás a costa de la PAC.

Ambos sindicatos piden también unidad de acción al Norte del Duero, con independencia del color político que gobierne en cada CA, porque solo desde la fuerza de la unidad será posible que el ministerio atienda la demanda de los territorios afectados.

Las caravanas contra el lobo saldrán a las 9:30 h. de Navia y a las 10 h. en el resto de puntos de salida.