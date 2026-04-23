PREMIO MUJER ASTURIANA 2026

María José Menéndez Navia

Asturiana. Nacida en 1972 en la localidad de Tebongo (Cangas del Nacea). Licenciada en Ingeniería Técnica de Minas por la Universidad de Oviedo, desde el año 2017 desarrolla su labor profesional en una ganadería.

Ana Fierro

Gijón |

Su primer trabajo la llevó a una explotación minera en la que “descubrí que había muchas cosas que no sabía a pesar de mi formación”. Fue madre joven y de su único embarazo nacieron dos niñas. Dos mellizas que ahora tienen 14 años y que son unas enamoradas del campo. De hecho, una de ellas, al menos ahora, quiere ser veterinaria porque no le gustaría abandonar la vida que conoce.

María José y su marido José Luis tuvieron que tomar decisiones con la llegada de las pequeñas. Los dos trabajaban en la mina y conciliar era muy complicado. Ambos decidieron apostar por el campo y aseguran que no se arrepienten. Porque “conciliar es poder cuidar de tus hijos”.

Las hijas de María José Menéndez Navia a caballo en Cangas del Narcea
Las hijas de María José Menéndez Navia a caballo en Cangas del Narcea | María José Menéndez Navia

Nuestra candidata se siente una privilegiada porque a diario desayuna, come y cena cada día con las niñas. Está disfrutando de ellas y no se arrepiente de la decisión que tomó.

Su ganadería en Noceda de Rengos (Cangas del Narcea) suma 125 cabezas de ganado. Vacas de raza asturiana de los valles. Insiste en que no trabaja sola. Lo suyo es un esfuerzo “de equipo”. No cree que haya que ser valiente para dedicarse al campo. Insiste en que lo importante es tener ganas.

Ejemplares de la ganadería de María José Menéndez Navia
Ejemplares de la ganadería de María José Menéndez Navia | María José Menéndez Navia
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer