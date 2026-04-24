La investigadora canguesa, Carmen Martínez, premio `Manzana de Oro´ por su trayectoria científica

La investigadora del CSIC, Carmen Martínez, ha recogido la Manzana de Oro, el máximo galardón que concede el Centro Asturiano de Madrid, por su relevante trayectoria científica y sus innovadores estudios sobre la vid, el olivo y la rosa. Además, ha promovido una destacada labor de transferencia del conocimiento al sector productivo, a través de secretos industriales, patentes e introducción en el mercado de plantas de variedades antiguas, para impulsar la dinamización socioeconómica de diferentes territorios y facilitar el relevo generacional en entornos rurales.

Carmen Martínez, de Cangas del Narcea, es doctora en Biología por la USC, con estancias postdoctorales en Francia, Italia y Alemania y, adscrita desde hace casi 40 años, al CSIC, donde ha desarrollado toda su carrera profesional. Es responsable del grupo de Viticultura, Olivo y Rosa (VIOR) de la Misión Biológica de Galicia–CSIC, presidenta del Nodo de Galicia de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas y fundadora de la Plataforma ALCINDER (Alternativas Científicas Interdisciplinares, Contra el Despoblamiento Rural). Además, ha dirigido varias tesis doctorales y publicado más de un centenar de artículos científicos, así como una decena de libros.

La científica inició su labor en el campo de la viticultura recuperando variedades de vid autóctonas que actualmente se cultivan de forma mayoritaria en algunas de las denominaciones de origen más reconocidas. En este campo, ha dirigido numerosos proyectos con empresas y otras entidades privadas. También ha impulsado la creación de la primera colección viva (banco de germoplasma) de variedades y clones de vid autóctonas de Galicia y Asturias, base de numerosas investigaciones nacionales e internacionales.

En el ámbito de la divulgación científica, ha sido comisaria de la exposición “La vid, el Vino y el CSIC, 200 años de investigación”, con más de 25.000 visitas e itinerancia por diferentes ciudades de España y en el exterior.

Asimismo, la investigadora asturiana ha sido pionera en los estudios ampelográficos contemporáneos en España y en la incorporación complementaria de técnicas moleculares para la identificación varietal, así como en otras áreas relacionadas con las especies vegetales de uso agrario: sensibilidad a enfermedades fúngicas y aprovechamiento de residuos para el desarrollo de nuevos productos de alto valor. También ha descubierto la existencia de variedades de olivo autóctono en Galicia, estableciendo las bases científicas para la recuperación del antiguo olivar gallego, que había dejado de cultivarse en los últimos siglos.

Rosa Narcea

Uno de los hitos que ha destacado Carmen Martínez al recoger la Manzana de Oro es el descubrimiento de la Rosa Narcea, por su importancia científica, la oportunidad que supone para la zona y por el vínculo emocional a su lugar de origen. “Es la primera rosa española con uso en la industria del perfume y la tercera del mundo. Cuenta con un sello de protección por parte de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales y, para su explotación, hemos creado una empresa de base tecnológica del CSIC, Aromas del Narcea SL. Podemos identificarla, a través de su ADN y será cultivada en el suroccidente asturiano, de donde es originaria, implicando a los habitantes de la zona. Será también procesada in situ, para la obtención de aceites esenciales y otros extractos de usos en diferentes ámbitos, a nivel internacional”.

La científica ha expresado que “recibo este premio como un reconocimiento a mi trayectoria científica, pero además como algo especialmente entrañable para mí”, deteniéndose en su vínculo personal y familiar con Asturias y con el Centro Asturiano de Madrid, al que ha agradecido “la oportunidad de entrar en este selecto club de mujeres con manzana de oro, entre las que hay escritoras, periodistas, catedráticas de distintas ramas, altos cargos de distintas instituciones, e investigadoras como Margarita Salas y nuestra primera mujer Presidenta del CSIC, Rosa Menéndez”. Durante su discurso, también ha felicitado al empresario asturmexicano Carlos Casanueva Varas y al Real Oviedo por su centenario, que también han recibido el galardón.