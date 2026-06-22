Emergencias atiende a cuatro personas en Laviana y Piloña

Efectivos de los Bomberos de Asturias han rescatado este domingo a un hombre que ha sufrido una caída en una pista forestal sin acceso en Cerecea, Piloña. Según informa el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias en la red social X, el 112 Asturias ha recibido el aviso a las 19:02 horas. Los tres efectivos de bomberos movilizados han accedido a la zona para portear al afectado hasta la ambulancia. Posteriormente, el hombre ha sido evacuado al Hospital de Arriondas.

Mientras, Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA, han rescatado a tres personas que se desorientaron en Fonbermeja, Laviana. El 112 Asturias recibió el aviso a las 19:19 horas. Los alertantes indicaron que no sabían dónde estaban, se habían perdido, y estaban agotados. A las 21:13 horas, los efectivos de rescate movilizados ya habían socorrido a los afectados dejándolos en Soto de Lorio e iniciando el retorno a base.